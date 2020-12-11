Джошуа потребовал отменить защиту пояса в бою с Усиком: спортивные итоги 10 декабря

Киевское "Динамо" узнало всех потенциальных соперников в Лиге Европы, а тренер "Интера" Антонио Конте сорвался на журналистке после матча с "Шахтером".

Кроме того, британец Эниони Джошуа резко высказался о бое с Александром Усиком.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 10 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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