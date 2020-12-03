Джошуа: поставлю на то, что подерусь с Усиком, а не с Фьюри в 2021 году

Британский боксер Энтони Джошуа еще не знает, что случится в 2021 году, но думает, что с большей вероятностью подерется с Александром Усиком, а не с Тайсоном Фьюри.

В интервью изданию ESPN он заявил, что в дальнейших планах его соотечественника нет определенности, а украинец, напротив, подкрепляет свои слова делом. ЭйДжей также напомнил, что они с Усиком сотрудничают с одной и той же промоутерской компанией.

"Когда я смотрю на Фьюри, то вижу большой талант, но я не знаю, с кем он будет драться – с Уайлдером, Агитом Кабайелом или же со мной. Он объявил о бое со мной, но контракт никто не подписал. С другой стороны, с Усиком все понятно – он говорил, что подерется с Чисорой и Уизерспуном, и сделал это. Я люблю серьезных людей. Если Фьюри серьезен и готов к поединку, то он случится. Я не знаю, какой будет ситуация в 2021 году, но если бы я ставил все свои деньги, то сказал бы, что подерусь с Усиком, поскольку он так же, как и я, является клиентом компании Matchroom Boxing и не бросает слов на ветер", – заявил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Усика Александр Красюк рассказал, когда его клиент может вернуться на ринг.