Джошуа поставили ультиматум из-за Усика: спортивные итоги 8 декабря

Украинский боксер Максим Бурсак потерпел спорное поражение, дважды отправив соперника в нокдаун, а киевское "Динамо" проиграло "Заре" в чемпионате Украины.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 8 декабря.

Кроме того, Всемирная боксерская организация поставила ультиматум Энтони Джошуа из-за боя с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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