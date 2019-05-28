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Джошуа поставил в пример Ломаченко, вспомнив Поветкина

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Британский чемпион Энтони Джошуа выразил свое уважение в адрес украинцев Владимира Кличко и Василия Ломаченко.

Накануне поединка против мексиканца Энди Руиса Джошуа предостерег соперника от оскорбительных высказываний, поставив ему в пример наших соотечественников.

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа

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"Если Руис пойдет по пути разговоров, я сломаю ему челюсть и причиню сильную боль. Посмотрите на Василия Ломаченко. Ему не нужно много говорить. Вы его просто уважаете, как спортсмена. И меня готовили так же. И мне это нравится. И Кличко был таким же – олимпийцем. И Поветкин. Я больше иду по этому пути, и это те бойцы, которых я уважаю", – цитирует Энтони boxingnewsonline.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа восхитился способностями Василия Ломаченко, попытавшись повторить один из его трюков.

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Персоны
Энтони ДжошуаВасилий ЛомаченкоВладимир КличкоАлександр Поветкин
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