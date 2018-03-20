Джошуа – Паркер: букмекеры назвали фаворита чемпионского супербоя

Британский супертяж Энтони Джошуа считается очевидным фаворитом своего объединительного боя с новозеландцем Джозефом Паркером. Поединок двух непобедимых чемпионов мира пройдет 31 марта в Кардиффе. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Паркер. Ориентировочное начало поединка – в 23:45 по киевскому времени.

Ставки на победу обидчика Владимира Кличко принимаются с коэффициентом 1,12. На успех Паркера предлагается котировка 6,50. А показатели на ничейный исход боя достигают уровня 29,00.

При этом поставить на досрочную победу Джожуа можно с очень скромным коэффициентом 1,28. А аналогичный показатель на Паркера равен существенным 8,50.

Отметим, что на кону боя Джошуа – Паркер будут стоять чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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