Джошуа отдаст пояс Усику: промоутер назвал условие

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
8,5 т.
Эдди Хирн

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный готов освободить чемпионский пояс по версии WBO ради поединка против Тайсона Фьюри.

В этом случае титул без боя достанется официальному претенденту, которым является украинец Александр Усик.

"Нам все равно, что будет с поясом. Если надо, мы его освободим. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой состоялся. Все этого хотят. Вы увидите поединок Джошуа – Фьюри в следующем году. Это будет один из самых масштабных боев в истории бокса. Два британских чемпиона мира борются за абсолютное доминирование в супертяжелом весе. Когда такое было? Никогда", – цитирует промоутера boxingscene.com.

Ранее Хирн назвал три варианта проведения боя Джошуа – Фьюри. В числе одного из них, это попытка договориться с украинцем и заплатить ему за ожидание.

Напомним, что свой крайний бой Джошуа провел 13 декабря, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева.

Усик 1 ноября по очкам победил британского супертяжа Дерека Чисору.

Энтони ДжошуаАлександр УсикЭдди Хирн