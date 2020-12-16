Джошуа отдаст пояс Усику: промоутер назвал условие

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный готов освободить чемпионский пояс по версии WBO ради поединка против Тайсона Фьюри.

В этом случае титул без боя достанется официальному претенденту, которым является украинец Александр Усик.

"Нам все равно, что будет с поясом. Если надо, мы его освободим. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы этот бой состоялся. Все этого хотят. Вы увидите поединок Джошуа – Фьюри в следующем году. Это будет один из самых масштабных боев в истории бокса. Два британских чемпиона мира борются за абсолютное доминирование в супертяжелом весе. Когда такое было? Никогда", – цитирует промоутера boxingscene.com.

Ранее Хирн назвал три варианта проведения боя Джошуа – Фьюри. В числе одного из них, это попытка договориться с украинцем и заплатить ему за ожидание.

Напомним, что свой крайний бой Джошуа провел 13 декабря, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева.

Усик 1 ноября по очкам победил британского супертяжа Дерека Чисору.