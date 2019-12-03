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3 декабря • обновлено в 15:35
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Джошуа осадил Ломаченко перед реваншем с Руисом

1.4т
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Бывший чемпион мира Энтони Джошуа назвал Василия Ломаченко отличным боксером, но не тем, который продолжает прогрессировать.

Слова британца приводит The Guardian.

Энтони Джошуа (слева)

Энтони Джошуа (слева)

PA

"Я по-прежнему наслаждаюсь боксом на все 100%, потому что со временем становлюсь только лучше. Есть такие люди, как Василий Ломаченко – великие бойцы, но есть также те, кто становятся лучше с каждым боем, как Сауль Альварес и я. Когда у тебя солидный фундамент, трещинка одного кирпича не разрушит все здание", – заявил Джошуа.

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Под "трещинкой", по всей видимости, Джошуа подразумевает поражение от Энди Руиса 1 июня. Реванш боксеров состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, этот поединок посетит Александр Усик и его наиболее вероятный следующий соперник Дерек Чисора.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Василий Ломаченко
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