Джошуа объяснил, в чем суть стиля Усика

Михаил Морозов Бокс 17:04, 28.10.2020 Обновлено: 17:13, 28.10.2020

Британский супертяж Энтони Джошуа заявил, что во время реванша против мексиканца Энди Руиса-младшего приспособился к ритмичному стилю Александра Усика.

В интервью изданию SkySports британец объяснил, что тактика украинского боксера состоит в том, чтобы попасть по сопернику и избежать пропущенного удара в ответ. Он отметил, что иногда нужно остановиться и нанести урон оппоненту, поскольку не все люди уважают танцующий стиль бокса.

"Во втором поединке против Энди Руиса-младшего я приспособился к стилю Усика. Ударь соперника и не получи в ответ – наука бокса. Вы учитесь этому в любителях. До перехода в профессионалы я провел там два с половиной года, поэтому мне нужно было время для того, чтобы адаптироваться к разным соперникам. Усик дрался в любителях долгое время и перенес стиль "ударь, но не получи" в профессионалы. Но я знаю, когда нужно включиться и сделать сопернику больно. Нужно напоминать о себе, поскольку иногда люди не уважают ритмичный стиль бокса", – заявил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Дэвид Аллен сравнил Александра Усика с киллером, который "собирается пробить голову".

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