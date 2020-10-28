Джошуа объяснил, в чем суть стиля Усика

Британский супертяж Энтони Джошуа заявил, что во время реванша против мексиканца Энди Руиса-младшего приспособился к ритмичному стилю Александра Усика.

В интервью изданию SkySports британец объяснил, что тактика украинского боксера состоит в том, чтобы попасть по сопернику и избежать пропущенного удара в ответ. Он отметил, что иногда нужно остановиться и нанести урон оппоненту, поскольку не все люди уважают танцующий стиль бокса.

"Во втором поединке против Энди Руиса-младшего я приспособился к стилю Усика. Ударь соперника и не получи в ответ – наука бокса. Вы учитесь этому в любителях. До перехода в профессионалы я провел там два с половиной года, поэтому мне нужно было время для того, чтобы адаптироваться к разным соперникам. Усик дрался в любителях долгое время и перенес стиль "ударь, но не получи" в профессионалы. Но я знаю, когда нужно включиться и сделать сопернику больно. Нужно напоминать о себе, поскольку иногда люди не уважают ритмичный стиль бокса", – заявил Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяж Дэвид Аллен сравнил Александра Усика с киллером, который "собирается пробить голову".