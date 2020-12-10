Джошуа о бое с Усиком: руководство WBO должно отменить защиту титула

Британский супертяж Энтони Джошуа признался, что не хочет освобождать пояс WBO, обязательным претендентом на который является Александр Усик, чтобы подраться за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

В интервью изданию BoxingScene он заявил, что руководство Всемирной боксерской организации (WBO) должно принять во внимание значимость их поединка с "Цыганским королем" и отменить обязательную защиту титула против украинца. Тем не менее, он готов сначала подраться с нашим соотечественником, чтобы не потерять пояс.

"Если быть откровенным, я не хочу освобождать пояс. Если придется, то сначала я подерусь с Усиком. Я считаю, что руководство WBO должно отменить обязательную защиту титула, если можно провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. На протяжении последних лет я много работал, чтобы пройти путь до поединка, победитель которого станет абсолютом. Надеюсь, что если я одолею Кубрата Пулева, то подерусь с Фьюри за этот титул в 2021 году", – рассказал о своих планах Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони заявил, что больше верит в бой с Усиком, чем со своим соотечественником в 2021-м.