Джошуа сенсационно проиграл нокаутом в чемпионском бою

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (31-1, 21 КО).

Поединок прошел в Madison Square Garden (Нью-Йорк) и завершился в 7-м раунде техническим нокаутом.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис.

Первый раунд начался со спокойной разведки. Руис захватил центр ринга, пытаясь приблизиться к Джошуа, имевшего преимущество в длине рук. Британец выжидал, демонстрируя олимпийское спокойствие.

Джошуа - Руис BBC

Второй раунд претендент начал с мощных атак джебом и левым боковым. Очень ощущалась нехватка дистанции у боксера из Мексики. 29-летний Руис грамотно качал корпусом, не позволяя Энтони что-либо сделать серьезное, кроме тычка джебом.

Джошуа - Руис BBC

С третьей трехминутки чемпион постепенно начал также включаться, проверяя оппонента левым боковым и готовя атаку справа. После того, как прошла комбинация началась настоящая рубка.

Сперва Руис словил правый боковой и угодил в нокдаун.

А уже через мгновение и сам Энтони получил мощнейший удар в лицо, после которого рефери начал отчет уже для британского спортсмена.

Anthony Joshua ducking Deontay Wilder but can’t duck a right hand from Ruiz. #Boxing pic.twitter.com/hlgvKXpBzT — 4 The Cycle (@4TheCycle1) 2 июня 2019 г.

Видно было, что Джошуа очень тяжело. Он не смог отойти от нокдауна и пытался уйти в клинч. Руис продолжал давить и за несколько секунд до гонга пропустил кошмарную серию, упав во второй нокдаун. Боксера из Великобритании спас лишь гонг.

Anthony Joshua getting knocked down by Andy Ruiz Jr in the third round 👀 #AJvsRuiz pic.twitter.com/s55Cj0NSfP — Faris 🇲🇦🌍💵 (@farisrr_) 2 июня 2019 г.

Четвертый раунд начался с выжидательного бокса - оба соперника взяли небольшую паузу, которая пошла явно на пользу чемпиону. Создавалось впечатление. что Руис попал в ту же ловушку, что и Владимир Кличко в 2017-м году.

Спокойный бой продолжился и в 5-м отрезке, в котором боксеры обменялись единичными ударами.

После двухраундового отдыха боксеры вновь активизировались. Боковые "выстрелы" то одного. то другого достигали цели. Темп боя упал. Было заметно, что Джошуа легко просчитывает действия оппонента.

Джошуа - Руис BBC

7-й раунд начался с двух сенсационных нокдаунов для Джошуа, ставших фатальными. Руис бомбардировал боковыми ударами, джебами и после того, как рефери не получил внятного ответа от Энтони на вопрос будет ли он продолжать бой, поединок был остановлен.

Джошуа - Руис BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Александр Усик уже в конце нынешнего года может выйти в ринг против британца Энтони Джошуа.

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