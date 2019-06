Джошуа сенсационно проиграл нокаутом в чемпионском бою

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) сенсационно проиграл свои титулы в бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим (31-1, 21 КО).

Поединок прошел в Madison Square Garden (Нью-Йорк) и завершился в 7-м раунде техническим нокаутом.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис.

Первый раунд начался со спокойной разведки. Руис захватил центр ринга, пытаясь приблизиться к Джошуа, имевшего преимущество в длине рук. Британец выжидал, демонстрируя олимпийское спокойствие.

Второй раунд претендент начал с мощных атак джебом и левым боковым. Очень ощущалась нехватка дистанции у боксера из Мексики. 29-летний Руис грамотно качал корпусом, не позволяя Энтони что-либо сделать серьезное, кроме тычка джебом.

С третьей трехминутки чемпион постепенно начал также включаться, проверяя оппонента левым боковым и готовя атаку справа. После того, как прошла комбинация началась настоящая рубка.

Сперва Руис словил правый боковой и угодил в нокдаун.

А уже через мгновение и сам Энтони получил мощнейший удар в лицо, после которого рефери начал отчет уже для британского спортсмена.

Anthony Joshua ducking Deontay Wilder but can’t duck a right hand from Ruiz. #Boxing pic.twitter.com/hlgvKXpBzT

Видно было, что Джошуа очень тяжело. Он не смог отойти от нокдауна и пытался уйти в клинч. Руис продолжал давить и за несколько секунд до гонга пропустил кошмарную серию, упав во второй нокдаун. Боксера из Великобритании спас лишь гонг.

Anthony Joshua getting knocked down by Andy Ruiz Jr in the third round 👀 #AJvsRuiz pic.twitter.com/s55Cj0NSfP