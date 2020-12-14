Джошуа нокаутировал Пулева, Белодед рассталась с игроком 'Динамо': итоги спорта 13 декабря

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассталась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, а матч "Шахтера" в УПЛ был отменен из-за погоды.

Кроме того, украинский легионер итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский забил первый гол в сезоне Серии А, а Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.

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