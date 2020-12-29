Джошуа может отдать Усику чемпионский пояс: спортивные итоги 28 декабря
Украинку Дарью Белодед назвали лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов, а молодежная сборная России по хоккею сенсационно проиграла Чехии на чемпионате мира.
Кроме того, британец Энтони Джошуа рассказал о готовности освободить один из чемпионских поясов для Александра Усика.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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