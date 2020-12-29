Джошуа может отдать Усику чемпионский пояс: спортивные итоги 28 декабря

Украинку Дарью Белодед назвали лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов, а молодежная сборная России по хоккею сенсационно проиграла Чехии на чемпионате мира.

Кроме того, британец Энтони Джошуа рассказал о готовности освободить один из чемпионских поясов для Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 28 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Джошуа готов отдать чемпионский пояс Усику

Украинку Белодед признали лучшей дзюдоисткой 2019-2020 годов

Украинцы финишировали последними в Рождественской гонке преследования

Сборная России сенсационно проиграла Чехии на МЧМ-2021 по хоккею. Видео

Мама позвонила украинскому чемпиону мира во время прямого эфира и отругала за маты

В Саудовской Аравии футболист забил "автогол 2020 года"

Баскетболист сборной Украины помог "Барселоне" обыграть "Реал" в Эль-Класико