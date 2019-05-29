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Джошуа испытал шок от трюка Ломаченко: спортивные итоги 28 мая

2.1тЧитать материал на украинском

Британский суперчемпион Энтони Джошуа попытался повторить трюк украинца Василия Ломаченко, а Александр Зинченко остался без медали чемпиону Англии по футболу. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 28 мая.

Кроме того, в Чехии болельщицы устроили массовый стриптиз на матче. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Персоны
Энтони ДжошуаВасилий ЛомаченкоАлександр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
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