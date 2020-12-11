Джошуа и Пулев едва не подрались на взвешивании. Видео
Британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и болгарский претендент Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) устроили эмоциональную перепалку во время битвы взглядов.
Боксеры сцепились после обязательной процедуры взвешивания. Ситуацию спровоцировал Пулев. Он сбросил футболку, а затем начал грубо высказываться в адрес своего соперника. Это завело и Джошуа, который ответил оппоненту и начал грозить ему пальцем, а болгарин попытался ударить чемпиона.
В итоге спортсменов пришлось разнимать охранникам, которые оттащили боксеров по разным сторонами.
🔥🔥🔥🔥🔥— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF 👀 #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! 👑👑👑👑 pic.twitter.com/MzOhnkicmY
К слову, британец оказался тяжелее болгарина. Под Джошуа весы показали 108,8 кг, а под Пулевым – 107,9 кг.
Отметим, что бой Джошуа – Пулев состоится в субботу, 12 декабря, на лондонской O2 Arena. На кону будут стоять пояса британского чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF).
Как сообщал OBOZREVATEL, Кубрат Пулев пообещал победить Энтони Джошуа и лишить того возможности подраться за звание абсолютного чемпиона мира.