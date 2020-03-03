Джошуа Фьюри: стали известны планы на бой

Знаменитый промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил об уверенности в том, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут два или три боя между собой.

"Джошуа и Фьюри точно подерутся дважды или трижды. Сделка, которую мы хотим заключить как можно скорее – договоренность с Фьюри и Бобом Арумом (промоутером британца – Ред.) о проведении двух боев. Первый должен пройти в конце этого года, а второй – летом 2021-го", – заявил Хирн в интервью информагентству SkySports.

Эдди Хирн XSport

Он также считает, что поединок должен пройти на территории Великобритании, поскольку оба боксера представляют эту страну.

"Я хочу провести бой в Великобритании, потому что в поединке за титул абсолютного чемпиона мира сойдутся два представителя этой страны. Такого больше никогда не случится", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа свой следующий бой проведет 20 июня. Соперником британца станет болгарский боксер Кубрат Пулев.

Что касается Тайсона Фьюри, то его третий поединок против Деонтея Уайлдера должен состояться 18 июля, о чем сообщил промоутер Боб Арум.

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