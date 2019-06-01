Джошуа без шансов проиграл Руису на взвешивании: опубликовано видео

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) оказался значительно легче своего соперника Энди Руиса-младшего (31-1, 21 КО).

Торжественная церемония взвешивания перед вечером бокса в Madison Square Garden состоялась накануне в Нью-Йорке.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис. Ориентировочное начало – в 5:00 утра в воскресенье, 2 июня, по киевскому времени.

Весы под британцем показали 112,4 кг. Боксер из Мексики оказался гораздо тяжелее – 121,5 кг. При этом, у Джошуа в будущем бою будет существенное преимущество в росте.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн озвучил неожиданные детали боя Александра Усика и Энтони Джошуа.

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