ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Джошуа без шансов проиграл Руису на взвешивании: опубликовано видео

481Читать материал на украинском

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) оказался значительно легче своего соперника Энди Руиса-младшего (31-1, 21 КО).

Торжественная церемония взвешивания перед вечером бокса в Madison Square Garden состоялась накануне в Нью-Йорке.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Джошуа – Руис. Ориентировочное начало – в 5:00 утра в воскресенье, 2 июня, по киевскому времени.

Весы под британцем показали 112,4 кг. Боксер из Мексики оказался гораздо тяжелее – 121,5 кг. При этом, у Джошуа в будущем бою будет существенное преимущество в росте.

Новости
Джошуа – Руис: названы космические гонорары за бой

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Эдди Хирн озвучил неожиданные детали боя Александра Усика и Энтони Джошуа.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Энтони Джошуа
Место
СШАНью-Йорк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения