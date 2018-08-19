Дженнингс нокаутировал Димитренко, поднявшись с нокдауна - опубликовано видео

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс (24-2, 14 КО) одержал уверенную победу в бою с уроженцем Евпатории Александром Димитренко (41-4, 26 КО), который сейчас представляет Германию.
Первые два раунда прошли при небольшом преимуществе Дженнингса, а в третьем он прибавил обороты и стал доминировать в ринге. В четвертой трехминутке ударом правой за ухо Димитренко неожиданно отправил Дженнингса в нокдаун.
Впрочем, это был лишь локальный успех немецкого боксера. Уже в пятом раунде на ринге снова доминировал Дженнингс, главным оружием которого в этом бою был джеб.
В восьмом раунде Дженнингс отправил Димитренко в нокдаун левым хуком в висок, затем рефери зафиксировал еще один нокдаун немецкого боксера, но он смог выстоять до конца раунда.
BIG 8th RD from BY Jennings🇺🇸👀 #TopRankOnESPN™🛢☑️ #JenningsDimitrenko🇺🇸🇷🇺 pic.twitter.com/n51v1NhYzg— ⚪️BreakingBoxing™©⚫️ (@_Sweet_Science_) 19 августа 2018 г.
Впрочем, уже в девятой трехминутке Брайант Дженнингс очень эффектно завершил бой, нокаутировав своего двухметрового оппонента правым апперкотом в подбородок.
Jennings! #NorthPhilly— JoséFromAroundTheWay (@jokayplayer) 19 августа 2018 г.
🥊 #JenningsDimitrenko pic.twitter.com/HJMDAUBPeW
Ранее сообщалось, что российский боксер Мурат Гассиев, который потерпел разгромное поражение от Александра Усика в финале Всемирной суперсерии (WBSS), будет вынужден перенести операцию.