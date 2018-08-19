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Дженнингс нокаутировал Димитренко, поднявшись с нокдауна - опубликовано видео

3.5тЧитать новость на украинском

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс (24-2, 14 КО) одержал уверенную победу в бою с уроженцем Евпатории Александром Димитренко (41-4, 26 КО), который сейчас представляет Германию.

Первые два раунда прошли при небольшом преимуществе Дженнингса, а в третьем он прибавил обороты и стал доминировать в ринге. В четвертой трехминутке ударом правой за ухо Димитренко неожиданно отправил Дженнингса в нокдаун.

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Впрочем, это был лишь локальный успех немецкого боксера. Уже в пятом раунде на ринге снова доминировал Дженнингс, главным оружием которого в этом бою был джеб.

В восьмом раунде Дженнингс отправил Димитренко в нокдаун левым хуком в висок, затем рефери зафиксировал еще один нокдаун немецкого боксера, но он смог выстоять до конца раунда.

Впрочем, уже в девятой трехминутке Брайант Дженнингс очень эффектно завершил бой, нокаутировав своего двухметрового оппонента правым апперкотом в подбородок.

Ранее сообщалось, что российский боксер Мурат Гассиев, который потерпел разгромное поражение от Александра Усика в финале Всемирной суперсерии (WBSS), будет вынужден перенести операцию.

Источник
Источник:boxingnews.com.ua
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