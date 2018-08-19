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Дженнингс - Дмитренко: полный бой на видео

3.4тЧитать новость на украинском

Американский супертяжеловесБрайан Дженнингс(23-2, 13 КО) нокаутировал экс-крымчанина Александра Дмитренко, выступающего за Германию. Поединок завершился в 9-м раунде.

В середине боя американец пропустил острый боковой и угодил в нокдаун, но смог подняться и продолжить встречу. В 8-м раунде Брайан просто избивал украинского немца, но Дмитренко спас гонг.

Александр не смог полностью восстановиться за перерыв между раундами и в 9-м пропустил мощный апперкот. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полное видео этой встречи.

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Место
США
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