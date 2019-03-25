Два варианта: Гассиев сказал, чем закончится бой Усик - Поветкин

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) считает, что бой украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) против россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО) может завершится досрочно.
"Если бой Поветкин — Усик состоится, то я с удовольствием его посмотрю. Это будет первый бой Усика в супертяжелом весе, и это серьезная заявка. Поветкин — непростой соперник. Мне кажется, или Саша Усик по очкам выиграет, или Поветкин — нокаутом", - цитирует осетина sport24.
Ранее Гассиев назвал Усика небольшим фаворитом возможного поединка против Поветкина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Промоутеры абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе сделали предложение россиянину Александру Поветкину о проведении совместного поединка.
Менеджер украинца Александр Красюк отметил, что у "Русского Витяза"не спешат соглашаться на бой.
Российские СМИ порекомендовали Поветкину воздержаться от поединка с украинским боксером.
Следующим соперником Усика стал камерунец Карлос Такам.
Американский боксер Майкл Хантер собирается в следующем поединке сразиться с Поветкиным.
Менеджер Поветкина не исключает, что поединок его подопечного с Усиком все же состоится.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!