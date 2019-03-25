Два варианта: Гассиев сказал, чем закончится бой Усик - Поветкин

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) считает, что бой украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) против россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО) может завершится досрочно.

"Если бой Поветкин — Усик состоится, то я с удовольствием его посмотрю. Это будет первый бой Усика в супертяжелом весе, и это серьезная заявка. Поветкин — непростой соперник. Мне кажется, или Саша Усик по очкам выиграет, или Поветкин — нокаутом", - цитирует осетина sport24.

Ранее Гассиев назвал Усика небольшим фаворитом возможного поединка против Поветкина.

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