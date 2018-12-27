Два украинца возглавили рейтинг лучших боксеров планеты

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко по итогам 2018 года занял первое место в рейтинге лучших боксеров планеты.

Топ-20 боксеров вне зависимости от весовых категорий опубликовал авторитетнейший портал Boxingtalk.

Усик, Ломаченко и Гвоздик Instagram

"Ломаченко после нескольких ярких выступлений подряд, не смог победить нокаутом в бою за чемпионские пояса WBA и WBO. К счастью для поклонников бокса, "вялая" версия Ломы заключалась лишь в том, чтобы выиграть десять раундов и сбросить с трона двукратного чемпиона мира. Следующий бой украинец проведет 12 апреля. Потенциальными противниками являются Энтони Кролла, Мигель Берчельт, Джервонта Дэвис и победитель титульного боя Комми-Чаниев", - говорится в сообщении портала.

Василий Ломаченко

На втором месте расположился чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО). Третью строчку занял украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО). Еще один наш соотечественник - Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) расположился на 19-й позиции.

Первая десятка рейтинга P4P по версии Boxingtalk:

1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес);

2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес);

3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес);

4. Майки Гарсия (США, легкий вес);

5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);

6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);

7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);

8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);

9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);

10. Кит Турман (США, полусредний вес) ...

19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 8 на 9 декабря Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.

12 декабря Ломаченко возглавил декабрьский рейтинг авторитетного спортивного журнала Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира, разбив в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Мурата Гассиева. Позже Саша заявил, что одна из главных причин успеха украинских боксеров — это "Папаченко".

Александр Усик boxingscene.com

В ноябре Усик успешно защитил свои титулы, отправив в нокаут британца Тони Белью.

2 декабря Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе.