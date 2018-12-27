Два украинца возглавили рейтинг лучших боксеров планеты

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко по итогам 2018 года занял первое место в рейтинге лучших боксеров планеты.
Топ-20 боксеров вне зависимости от весовых категорий опубликовал авторитетнейший портал Boxingtalk.
Усик, Ломаченко и Гвоздик
"Ломаченко после нескольких ярких выступлений подряд, не смог победить нокаутом в бою за чемпионские пояса WBA и WBO. К счастью для поклонников бокса, "вялая" версия Ломы заключалась лишь в том, чтобы выиграть десять раундов и сбросить с трона двукратного чемпиона мира. Следующий бой украинец проведет 12 апреля. Потенциальными противниками являются Энтони Кролла, Мигель Берчельт, Джервонта Дэвис и победитель титульного боя Комми-Чаниев", - говорится в сообщении портала.
Василий Ломаченко
На втором месте расположился чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО). Третью строчку занял украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО). Еще один наш соотечественник - Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) расположился на 19-й позиции.
Первая десятка рейтинга P4P по версии Boxingtalk:
1. Василий Ломаченко (Украина, легкий вес);
2. Теренс Кроуфорд (США, полусредний вес);
3. Александр Усик (Украина, первый тяжелый вес);
4. Майки Гарсия (США, легкий вес);
5. Эррол Спенс (США, полусредний вес);
6. Сауль Альварес (Мексика, средний/ второй средний вес);
7. Геннадий Головкин (Казахстан, средний вес);
8. Наоя Инуэ (Япония, легчайший вес);
9. Срисакет Сор Рунгвисай (Таиланд, второй наилегчайший вес);
10. Кит Турман (США, полусредний вес)
...
19. Александр Гвоздик (Украина, полутяжелый вес).
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 8 на 9 декабря Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.
12 декабря Ломаченко возглавил декабрьский рейтинг авторитетного спортивного журнала Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Александр Усик в 2018 году стал абсолютным чемпионом мира, разбив в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Мурата Гассиева. Позже Саша заявил, что одна из главных причин успеха украинских боксеров — это "Папаченко".
Александр Усик
boxingscene.com
В ноябре Усик успешно защитил свои титулы, отправив в нокаут британца Тони Белью.
2 декабря Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и завоевал чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе.