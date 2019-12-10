Два на одного: у Джошуа нашли выход в ситуации с Усиком

Промоутер Эдди Хирн, который ведет дела чемпиона WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа, заявил, что его подопечный не будет освобождать один из титулов, чтобы дать шанс обязательным претендентам.

Энтони Джошуа fightnews.info

Ранее стало известно о тупиковой ситуации со следующим поединком Джошуа – на встречу с ним претендуют обязательный претендент по линии WBO Александр Усик и претендент от IBF Кубрат Пулев.

Хирн заявил, что Джошуа намерен в кратчайшие сроки разобраться со всеми обязательствами.

"Я вижу, что он хочет принять оба этих боя. Мы должны поговорить с руководящими органами и выяснить, кто идет первым. У Энтони будет хорошее Рождество, мы же будем работать", – сказал Хирн, чьи слова передает badlefthook.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, уверенно победив по очкам мексиканца Энди Руиса.

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