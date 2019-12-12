"Думаете, шучу?" Один из лучших боксеров мира принял радикальное решение

Чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд заявил о переходе в средний вес. Американец рассказал, как собирается покорить новый дивизион.

Теренс Кроуфорд Twitter @terencecrawford

"Я король полусреднего веса. Когда я выступал в первом полусреднем, все меня критиковали и говорили, что я слишком большой для этого веса. Точно так же я сталкивался с критикой, выступая в легком весе.

Я перейду в средний вес. Головкин будет выступать в суперсреднем, Канело выступает в полутяжелом. Я иду в 160 фунтов, а сразиться там готов с любым соперником. Вы что, думаете, я шучу? Я серьезно, следующий бой проведу в среднем весе", – цитирует Кроуфорда FightHype.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года чемпион мира по версии WBO Теренс Кроуфорд успешно защитил свой пояс в полусреднем весе в поединке против Амира Хана, завершив поединок досрочно.

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