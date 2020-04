"Думает обо мне в сауне": Кличко высмеял Фьюри

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко высмеял высказывания Тайсона Фьюри о его ментальной победе над украинцем в сауне перед очным поединком в 2015 году.

Тогда, по версии британца, он сумел провести в парилке больше времени, чем Владимир, перед этим якобы заключив с ним пари.

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT...🔥



The seeds to @Tyson_Fury's incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really wouldn't expect... pic.twitter.com/6IhbaaMHbU