ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

"Друг за друга": капитан сборной Украины U-20 объяснил феномен команды на ЧМ по футболу

784Читать материал на украинском

Капитан молодежной сборной Украины по футболу Валерий Бондарь назвал сплоченность команды залогом ее успеха на чемпионате мира-2019.

По словам игрока "Шахтера", "желто-синим", которые вышли в финал турнира, также существенно помогает поддержка болельщиков.

Новости
Погиб за Украину: в сети напомнили о подвиге отца футболиста сборной U-20

Валерий Бондарь

Валерий Бондарь

"Сборная Украины сильна характером и командным духом. Плюс, конечно, очень строгая дисциплина. Все ребята играют друг за друга – в этом наше главное преимущество. А еще мы чувствуем огромную поддержку наших болельщиков: и те, кто болеет за нас здесь, на стадионах в Польше, и те, кто переживает за сборную в Украине, дают нам большую мотивацию, чтобы радовать их победами", – приводит слова Бондаря пресс-служба "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Шахтера" и сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о грязной игре со стороны итальянской команды в полуфинале ЧМ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel