"Друг за друга": капитан сборной Украины U-20 объяснил феномен команды на ЧМ по футболу

Капитан молодежной сборной Украины по футболу Валерий Бондарь назвал сплоченность команды залогом ее успеха на чемпионате мира-2019.

По словам игрока "Шахтера", "желто-синим", которые вышли в финал турнира, также существенно помогает поддержка болельщиков.

Валерий Бондарь

"Сборная Украины сильна характером и командным духом. Плюс, конечно, очень строгая дисциплина. Все ребята играют друг за друга – в этом наше главное преимущество. А еще мы чувствуем огромную поддержку наших болельщиков: и те, кто болеет за нас здесь, на стадионах в Польше, и те, кто переживает за сборную в Украине, дают нам большую мотивацию, чтобы радовать их победами", – приводит слова Бондаря пресс-служба "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Шахтера" и сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о грязной игре со стороны итальянской команды в полуфинале ЧМ.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!