Главная Новости
21 мая • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Драться в саду": Промоутер Чисоры рассказал, когда состоится бой против Усика

1.4т
Читать материал на украинском

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй прокомментировал информацию о том, что поединок его клиента против Александра Усика не состоится в ближайшие четыре недели.

"Это слишком большой бой. Вы не можете заставить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе драться в саду. О таком поединке нужно говорить, ему нужна раскрутка. Если нам придется подождать несколько месяцев, то так тому и быть. Дерек очень хотел бы провести бой со зрителями. Он любит работать на публику и получает от нее заряд энергии, а в Лондоне его поддерживали бы 90% болельщиков", – сказал Хэй в интервью журналисту Гарету Дэвису.

Дерек Чисора и Дэвид Хэй

Дерек Чисора и Дэвид Хэй

Он также отметил, что Чисора с максимальной серьезностью готовится к поединку против Усика, поскольку победа в нем позволит ему снова выйти на большой бой, став претендентом на чемпионский титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чисора нахамил Владимиру Кличко и Александру Усику, упомянув их в посте на Instagram.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Дэвид Хэй Дерек Чисора Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
G2
Победа Astralis
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
Nordavind
Победа Endpoint
1.75 Сделать ставку
North
VS
Heroic
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
forZe
VS
Honoris
Победа Honoris с форой в +6,5 раунда
1.68 Сделать ставку
c0ntact
VS
Syman
Победа c0ntact
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
2,50 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Байер
Тотал больше 3
1.80 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Боруссия Д
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Фрайбург
VS
Вердер
Победа Фрайбурга с форой (0)
1.72 Сделать ставку
Tricked
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion с форой в -1,5 карты
1.70 Сделать ставку