"Драться в саду": Промоутер Чисоры рассказал, когда состоится бой против Усика

Промоутер Дерека Чисоры Дэвид Хэй прокомментировал информацию о том, что поединок его клиента против Александра Усика не состоится в ближайшие четыре недели.

"Это слишком большой бой. Вы не можете заставить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе драться в саду. О таком поединке нужно говорить, ему нужна раскрутка. Если нам придется подождать несколько месяцев, то так тому и быть. Дерек очень хотел бы провести бой со зрителями. Он любит работать на публику и получает от нее заряд энергии, а в Лондоне его поддерживали бы 90% болельщиков", – сказал Хэй в интервью журналисту Гарету Дэвису.

Дерек Чисора и Дэвид Хэй

Он также отметил, что Чисора с максимальной серьезностью готовится к поединку против Усика, поскольку победа в нем позволит ему снова выйти на большой бой, став претендентом на чемпионский титул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чисора нахамил Владимиру Кличко и Александру Усику, упомянув их в посте на Instagram.

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