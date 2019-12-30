Драматичный бой Кличко признан лучшим поединком десятилетия

Поединок между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, который состоялся 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, признан боем десятилетия по версии авторитетного издания о боксе.

Как сообщает Boxing News, встреча 41-летнего Кличко и 27-летнего Джошуа стала столкновением поколений. Британец отправил украинского боксера в нокдаун в пятом раунде, оказался на мате в шестом и оставался в тени до одиннадцатого раунда, когда случился решающий удар боя. Джошуа исполнил убийственный апперкот, который шокировал украинца и привел к двум нокдаунам. Судья прервал поединок, увидев, что Кличко уже не может защищаться.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко LowKick MMA

Бой против Джошуа стал последним в карьере украинского боксера.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Джервонта Дэвис, обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, победил Юриоркиса Гамбоа в бою за "обычный" титул WBA в легком весе.

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