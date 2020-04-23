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23 апреля • обновлено в 16:37
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"Доставлял кучу проблем": Гассиев вспомнил спарринги со "скучным" Владимиром Кличко

1.8т
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Бывший чемпион мира российский боксер Мурат Гассиев рассказал, что "скучный джеб" украинца Владимира Кличко доставлял ему множество проблем во время спаррингов.

"Да, с Владимиром Кличко тоже спарринговал. Эти спарринги были в Майами. Это был 2014-2015 год. Мы поехали в Майами и неделю спарринговали. Очень тяжело было с ним боксировать. Как говорят, его "скучный джеб"... так вот он мне доставлял кучу проблем. Мне было очень проблематично с ним справиться", – цитирует боксера издание vRinge.

Владимир Кличко и Мурат Гассиев

Владимир Кличко и Мурат Гассиев

XSPORT.ua

Отметим, что последний бой Гассиева состоялся 21 июля 2018 года против Александра Усика, после чего россиянин перешел в супертяжелый дивизион. Его дебют в новой весовой категории запланирован на 27 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сделали новое заявление о реванше между Усиком и Гассиевым.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Усик Владимир Кличко Мурат Гассиев
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