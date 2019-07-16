"Доставит больше всего проблем": назван самый опасный соперник для Усика

Знаменитый американский тренер Джеймс Али Башир, который раньше работал с Владимиром Кличко, считает что Александру Усику будет очень сложно победить британца Тайсона Фьюри.

"Усик одолеет Джошуа или Уайлдера, потому что он является особенным боксером. Что касается Тайсона Фьюри, я думаю, он доставит больше всего проблем. Несмотря на это, Александр может победить любого", - отметил американец в интервью Ringpolska.

Напомним, что ранее Али Башир высказался о перспективах Усика в супертяжелом дивизионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский супертяжеловес Диллиан Уайт закатил истерику после решения WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на титульный бой с победителем реванша Джошуа/Руис.

"Не удивился бы, если бы титул WBO объявили вакантным и назначили бой Усик – Фьюри за пояс", – заявил Уайт.

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