Достал карантин в Украине и весь маразм, что с ним связан, – боксер Редкач

Знаменитый украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1 18 КО) недоволен решением правительства Украины запретить въезд иностранцам до 28 сентября.

По словам спортсмена, этот запрет приведет к ухудшению и без того сложной экономической ситуации.

"Наладить оборудование, которое могут наладить только поставщики? Арендовать жилье? Работать и платить налоги? Просто поесть в ресторанах? Арендовать или купить автомобиль? Нет, конечно. Даже на фоне того, что эпидемиологическая ситуация почти во всех странах гораздо лучше, чем в Украине, и угрозы эти люди не представляют, тем более после теста на COVID-19", – написал Редкач у себя в Instagram.

Иван Редкач не сдержал эмоций, комментируя карантин Instagram Ивана Редкача

Боксер уверен, что все, кому нужно, и так попадут в Украину, но за взятку на таможне.

"Может, для этого все и сделано?! Ни одной другой причины проводить такое решение я лично не вижу! Достал уже карантин, весь маразм, что с ним связан, и великие экономисты и вирусологи из украинского кабмина!" – не сдержался Редкач.

Как сообщал OBOZREVATEL: