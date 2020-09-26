Дортикос – Бриедис: где смотреть финал Всемирной суперсерии бокса

26 сентября в Мюнхене пройдет финал второго сезона Всемирной суперсерии бокса, где "бриллиантовый" чемпион WBC в первом тяжелом весе Майрис Бриедис (26-1, 19 КО) проведет бой с чемпионом мира IBF Юниером Дортикосом (24-1, 22 КО).

На кону дуэли будет титул кубинца, пояс журнала The Ring и Кубок Мухаммеда Али. В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT . Начало - в 22:00.

Бой Бриедиса и Дортикоса изначально должен был пройти 21 марта, а затем 16 мая, но пандемия коронавируса нарушила все планы.

Именно латыш и кубинец являются самыми сильными боксерами дивизиона после того как его покинули Александр Усик и Мурат Гассиев. Но, даже сейчас весовая категория выглядит перспективнее, чем целое десятилетие до первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, когда даже боксеры уровня Дениса Лебедева и Марко Хука владели чемпионскими поясами.

У Бриедиса после поражения Усику были неоднозначные и странные поединки. Особенно, громким оказалась победа над Кшиштофом Гловацки, где латыш победил после запрещенных ударов. Если честно, то сложно понять, почему даже после видеоповторов, латышу оставили победу.

Дортикос после фиаско в бою с Гассиевым провел два боя, в которых нанес поражения крепким Матеушу Мастернаку и Эндрю Табити.

Отметим, что нокаут от Дортикоса в бою с Табити назван лучшим по версии авторитетнейшего портала Boxingscene.com.