Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:49
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Допустить сепаратиста": украинский боксер Иван Редкач выступил с требованием из-за тренера Усика

4.7т
Читать материал на украинском

Известный украинский боксер Иван Редкач обратился с требованием к президенту промоушна K2 Ukraine Александру Красюку, призвав выгнать из страны тренера Александра Усика Сергея Лапина.

"Доброе утро, Саша! Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика? Он же как марионетка – и нашим, и вашим. Где надо, он – украинец, где нужно – русский. При этом он тянет прикол и обзывает "клячей" или "тупым" самого Виталия Владимировича Кличко – легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева! Прими меры, чтобы покинул территорию Украины этот психолог-тренер", – написал Редкач у себя на странице в Facebook.

Сергей Лапин и Александр Усик

Сергей Лапин и Александр Усик

Instagram Сергея Лапина

Напомним, что ранее Иван опубликовал видео, на котором Сергей Лапин принимает участие в чемпионате России по боксу, что является возможным лишь при наличии паспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Редкач заявил, что у Лапина-младшего есть российский паспорт. В ответ Сергей продемонстрировал свой украинский паспорт, заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой" и рассказал, как Иван преследовал команду Усика в США.

Спустя несколько дней появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Иван Редкач Александр Усик Александр Красюк
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
3
Смешно
23
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пузій Федір
Пузій Федір
Українського боксера усіка ні його українського тренера в природі не існує. Будем вболівати за справжних бійців - Чезору і Джошуа!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Там две прошмандовки - тренер и его воспитанник
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
NaVi
Победа Virtus.pro с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
Cloud9
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves
1.55 Сделать ставку
Gen.G
VS
Evil Geniuses
Победа Evil Geniuses
1.50 Сделать ставку