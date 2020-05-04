Известный украинский боксер Иван Редкач обратился с требованием к президенту промоушна K2 Ukraine Александру Красюку, призвав выгнать из страны тренера Александра Усика Сергея Лапина.

"Доброе утро, Саша! Скажи, пожалуйста, как ты мог допустить сепаратиста в команду Саши Усика? Он же как марионетка – и нашим, и вашим. Где надо, он – украинец, где нужно – русский. При этом он тянет прикол и обзывает "клячей" или "тупым" самого Виталия Владимировича Кличко – легенду мирового бокса, икону бокса и действующего мэра Киева! Прими меры, чтобы покинул территорию Украины этот психолог-тренер", – написал Редкач у себя на странице в Facebook.

Сергей Лапин и Александр Усик Instagram Сергея Лапина

Напомним, что ранее Иван опубликовал видео, на котором Сергей Лапин принимает участие в чемпионате России по боксу, что является возможным лишь при наличии паспорта РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля Редкач заявил, что у Лапина-младшего есть российский паспорт. В ответ Сергей продемонстрировал свой украинский паспорт, заявил, что у Редкача "давно проблемы с головой" и рассказал, как Иван преследовал команду Усика в США.

Спустя несколько дней появилось новое доказательство российского гражданства тренера Усика.

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