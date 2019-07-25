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Допинг-скандал: реванш Джошуа — Руис под угрозой срыва

1.4т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис заявил в Твиттере, что категорически отказывается проводить бой-реванш с Энтони Джошуа на территории Великобритании.

Поводом для резонансного заявления стала новость о проваленной допинг-пробе британского супертяжа Диллиана Уайта, которая грозит англичанину длительной дисквалификацией.

Энди Руис-младший

Энди Руис-младший

Reuters

Вечером 24 июля Руис-младший разместил твит, в котором написал следующее: "Я не буду ехать в Великобританию для реванша". При этом он прикрепил новость о допинге Уайта.

Правда, на следующее утро мексиканец немного поостыл. Его следующее послание было не столь резким: "Мне нравится, с каким азартом все обсуждают бокс в Твиттере. Я ценю людей, которые могут спорить, не оскорбляя других, и этим людям я всегда отвечаю. Всем любовь. Где бы ни состоялся поединок — в Великобритании или США, это будет еще одно грандиозное противостояние".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Энди Руис-младший
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