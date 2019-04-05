"Должны убедиться": Уайлдер отреагировал на камбэк Кличко

Американский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер вновь заявил, что готов боксировать с легендарным Владимиром Кличко.

При этом слухи о возможном возвращении украинца в ринг "Бронзовый бомбардировщик" назвал спекуляциями.

Новости WBA странно поступила с Кличко

Деонтей Уайлдер (слева) в бою с Тайсоном Фьюри

"Если Кличко вернется, почему бы нам не провести бой? Почему бы не принять это? Он боец... В ситуации с Кличко мы должны убедиться, станет ли это реальность. Если он вернется и это серьезно, почему бы не провести захватывающий бой? Сейчас это просто спекуляция, это просто слухи", – цитирует Уайлдера портал talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимиру Кличко сделали фантастическое финансовое предложение о возвращении в бокс. Ожидается, что украинец проведет три поединка, два из которых – против британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

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