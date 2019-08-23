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"Должен заплатить!" Такам резко высказался о бое с Усиком

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Камерунский супертяж Карлос Такам все еще не исключает, что будет боксировать с украинцем Александром Усиком.

При этом 38-летний боксер потребовал от команды нашего соотечественника и его промоутера Эдди Хирна улучшения финансовых условий контракта на бой.

Карлос Такам

Карлос Такам

Instagram Карлоса Такама

"Я надеюсь, что подписание контракта со Star Boxing поможет мне вернуться в топ супертяжелого веса и стать чемпионом мира. Вопрос о моем бое с Александром Усиком следует задавать моему промоутеру. Сейчас возможно все. Если мне заплатят достойные деньги, этот поединок состоится. Хирн должен мне заплатить! Если нет, то я вернусь в ринг 14 сентября в Нью-Йорке", – сказал Такам в интервью AB Boxing News.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, первым соперником Александра Усика в супертяжелом дивизионе станет россиянин Андрей Федосов.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Карлос Такам Александр Усик
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