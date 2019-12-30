"Дойная корова": американский чемпион бросил вызов Ломаченко

Американский боксер Джервонта Дэвис, победивший Юриоркиса Гамбоа в поединке за пояс WBA в легком весе, считает себя готовым к бою с абсолютным чемпионом в этой категории Василием Ломаченко.

"Я не считаю, что кто-то выше меня в этой категории. Я – дойная корова. Я устанавливаю рекорды. Я заставляю людей занимать свои места на арене. Я готов к любому сопернику", – заявил Дэвис в интервью BoxingScene.

Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко

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Американец уверен, что Ломаченко тоже хочет боя с ним, так как является не самым молодым боксером.

"Он уже в том возрасте, когда нужно пытаться провести как можно больше статусных боев за короткий промежуток времени. Мне всего 25, поэтому наши пути отличаются, у меня все еще впереди", – добавил Дэвис.

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