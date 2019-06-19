Не состоится: появилась официальна информация о бое Ломаченко

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн заявил, что бой с чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко не состоится в Великобритании, как планировалось изначально.

Василий Ломаченко, Боб Арум (в центре) и Эдди Хирн

"Нам не удалось договориться с Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначены торги. Бой, вероятней всего, состоится в США", - приводит официальное заявление Хирна Telegram-канал Ломаченко.

Бой Василий Ломаченко - Люком Кэмпбелл за вакантный пояс WBC запланирован на 31 августа. Также на кону поединка будут стоять чемпионские пояса, принадлежащие украинцу.

Ранее Теофимо Лопес предостерег Ломаченко, чтобы тот не ждал легкого боя с Кэмпбеллом. Спустя некоторое время отец и тренер Теофимо грязно наехал на украинца, обложив его матами.

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