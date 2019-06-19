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Не состоится: появилась официальна информация о бое Ломаченко

1.3тЧитать материал на украинском

Промоутер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн заявил, что бой с чемпионом WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко не состоится в Великобритании, как планировалось изначально.

Василий Ломаченко, Боб Арум (в центре) и Эдди Хирн

Василий Ломаченко, Боб Арум (в центре) и Эдди Хирн

"Нам не удалось договориться с Top Rank по финансовым вопросам. На пятницу назначены торги. Бой, вероятней всего, состоится в США", - приводит официальное заявление Хирна Telegram-канал Ломаченко.

Бой Василий Ломаченко - Люком Кэмпбелл за вакантный пояс WBC запланирован на 31 августа. Также на кону поединка будут стоять чемпионские пояса, принадлежащие украинцу.

Не состоится: появилась официальна информация о бое Ломаченко

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"По твоей е**ной голове": на Ломаченко наехали с матами

Ранее Теофимо Лопес предостерег Ломаченко, чтобы тот не ждал легкого боя с Кэмпбеллом. Спустя некоторое время отец и тренер Теофимо грязно наехал на украинца, обложив его матами.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
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