Для чего мне реванш с Ломаченко? Он это съест и переварит, – Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) отказался рассматривать возможность реванша с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

23-летний уроженец Гондураса уверен, что если они снова подерутся, произойдет то же самое. И опция реванша была в контракте не прописана не случайно.

"Теперь я могу говорить свое дерьмо. В силу определенных причин они не предоставили мне опцию реванша. Они дали мне контракт, в котором четко говорилось: "Если ты проиграешь, то будешь проводить следующие поединки". Они думали, что я проиграю. Теперь он это съест и переварит. Мы совершили переворот. Пришло время двигаться дальше. Вот и все", – сказал Лопес на пресс-конференции, текст которой приводит tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-раундовый поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко – Лопес состоялся на арене MGM Grand и завершился победой уроженца Гондураса по очкам 116:112, 119:109, 117:111.

Позже Ломаченко обратился к болельщикам. Также было опубликовано полное видео боя.

Кроме того, стало известно, сколько раундов выиграл украинец.

На пресс-конференции Василий отметил, что не согласен с решением судей.