''Диллиан - идиот'': Джошуа вышел из себя после боя Уайт - Чисора

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа после боя Уайт - Чисора накинулся на победителя.

"Диллиан – идиот. Я проявил к нему уважение. Я сказал: "Давай забудем прошлое, когда я нокаутировал его в 2015-м. Мы оба стали лучше. Поэтому давай просто покажем всем, кто сейчас лучше". Он в ответ начал нести чушь, что пришло его время и он лучший. Хотя на ринге он ничего мне не противопоставит, потому что его уровень не соответствует моему. И я готов доказать это ему. Я хочу драться с Уайлдером. Если не получится договориться с ним, следующим будет Диллиан, не Джаррелл Миллер", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Энтони Джошуа (справа) на бое Уайт - Чисора

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 декабря, Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) в бою-реванше против Дерека Чисоры (29-9, 21 КО) отстоял титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International.

Поединок между британцами прошел в Лондоне на "Арене О2" и завершился убийственным нокаутом Чисоры в 11-м раунде. Один из участников поединка с большой вероятностью теперь может стать первым соперником нашего спортсмена Александра Усика.