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"Дикое дело": бой экс-соперников Усика в полуфинале WBSS обернулся грандиозным скандалом

2.8тЧитать материал на украинском

Победа латвийца Майриса Бриедиса над поляком Кшиштофом Гловацки в полуфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) обернулась грандиозным скандалом.

Во втором раунде американский рефери Роберт Берд допустил ряд ошибок, повлиявших на ход поединка. Так он не стал дисквалифицировать Бриедиса за ударом локтем в голову соперника после остановки боя. А затем не услышал гонг об окончании второго раунда и зафиксировал нокдаун польского боксера.

Бриедис – Гловацки

Бриедис – Гловацки

skaties.lv

Эти решения рефери разъярили специалистов. Так американский экс-чемпион мира Калеб Труакс призвал аннулировать результат поединка. "Бриедис признался, что ударил Гловацки локтем в челюсть. Он также сказал, что слышал гонг, но не переставал бить. Если этого недостаточно, чтобы признать бой несостоявшимся, я не знаю, чего тогда достаточно для этого", – приводит его слова Sport.pl.

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В свою очередь американский журналист Вилл Эско спрогнозировал множество обсуждений поединка. "Мне трудно объяснить это безумие... Ожидайте волну протестов, в том числе официальных", – подчеркнул он.

А авторитетный портал Boxingscene.com сообщил о том, что сторона Гловацки уже оформила протест. "Судья себя полностью дискредитировал. Дикое дело", – отметили эксперты издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом полуфинале второго сезона WBSS кубинец Юниер Дортикос побил американца Эндрю Табити и завоевал пояс Александра Усика.

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Тема
WBSS
Персоны
Кшиштоф ГловацкиМайрис Бриедис
Место
ЛатвияРига
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
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