Девушки, берегитесь: соперник Усика поделился секретами пикапа

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Мурат Гассиев дал несколько советов в деле общения с противоположным полом.

По признанию осетина, ему тяжело дается знакомство с девушками. "Нужно быть, наверное, самим собой, не стараться казаться кем-то. Если ты понравишься девушке, показать ей, что она тебе интересна. Если она заинтересуется, то все получится. Если нет, то все равно добиваться ее", - сказал боксер в интервью "Матч! Боец".

Напомним, Мурат Гассиев выйдет в ринг против украинца Александра Усика в финале Всмирной суперсерии бокса.

Как сообщал "Обозреватель", букмекеры активно принимают ставки на грядущий бой нашего Александра Усика против Мурата Гассиева. Дата проведения перенесенного поединка пока неизвестна.