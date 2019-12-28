Главная Новости
29 декабря • обновлено в 01:19
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Дэвис – Гамбоа: онлайн видеотрансляция чемпионского боя

1.1т
Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира во втором полусреднем весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) встречается с опытным кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) за титул "обычного" чемпиона WBA в легком весе.

Джервонта Дэвис (справа)

Джервонта Дэвис (справа)

Вечер бокса на State Farm Arena в Атланте (штат Джорджиа, США) начнется, когда в Украине будет воскресенье, 29 декабря. Старт поединков в 03:55 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция будет доступна в этой новости.

Новости
"Каким-то чудом": Ломаченко язвительно отозвался о победе Лопеса

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Джервонта "Танк" Дэвис (22-0-0, 21 KO), обещавший убить в ринге украинца Василия Ломаченко, перед боем с кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2-0, 18 KO) устроил потасовку.

На церемонии взвешивания перед поединком за вакантный "регулярный" титул WBA в легком весе (до 61,2 кг) 25-летний Дэвис толкнул соперника, спровоцировав скандал.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персоны
Джервонта Дэвис Юриоркис Гамбоа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги