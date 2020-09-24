Дэвид Хэй сказал, чего не понимает Усик в супертяжах

Максим Иншаков Бокс 22:40, 24.09.2020 Обновлено: 22:50, 24.09.2020

Менеджер британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй считает, что украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) не осознает всех рисков выступления в супертяжелом дивизионе.

Хэй отметил, что если смотреть сугубо на статистику Усика, то у него нет ни одного поражения, а у Чисоры их девять.

"Однако Усик не понимает, что супертяжелый вес отличается от всех остальных дивизионов в боксе. Здесь все решают габариты, масса и один удар. Спросите у Поветкина. Нужен всего один удар, чтобы перевернуть все с ног на голову. В хэвивейте все висит в воздухе", – сказал Хэй в интервью SkySport.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально поединок между боксерами должен был состояться 23 мая в Лондоне, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Сейчас противостояние между украинцем и британцем запланировано на 31 октября.

Промоутер Эдди Хирн рассказал о большой проблеме с боем Усика и Чисоры, которая может вынудить их пойти на снижение гонораров или перенос поединка на более поздний срок.

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