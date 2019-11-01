Десятки миллионов: названы фантастические гонорары боя Канело – Ковалев

Российский полутяж Сергей Ковалев заработает рекордный гонорар в карьере, выйдя в ринг против суперзвезды мирового бокса Сауля Альвареса.

Поединок Крашера и Канело состоится в субботу, 2 ноября, в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Канело – Ковалев. Ориентировочное начало – в 5:30 утра по киевскому и в 6:30 утра по московскому времени воскресенья, 3 ноября.

Сауль Альварес

Как сообщает The Athletics, российский чемпион Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе заработает за поединок против мексиканца минимум 12 миллионов долларов. В свою очередь Сауль по контракту со стримминговой платформой DAZN получит 35 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канело Альварес возмутился работой своего промоутера, который не смог договориться о проведении боя Сауля с украинцем Сергеем Деревянченко.

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