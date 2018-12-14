''Держись подальше'': американский тренер пригрозил Ломаченко

Известный американский тренер и старший брат непобедимого чемпиона Майки Гарсия, бой с которым может провести украинский чемпион Василий Ломаченко, Роберт Гарсия поделился своими мыслями о силе украинского боксера после поединка с Педрасой и сделал грозное предостережение по поводу боя между Ломаченко и Гарсией.

"Я слышал мнение всего нескольких людей, которые говорили, что Лома победит Майки, остальные говорят, что ему стоит держаться от Майки подальше, и я это слышу от всех. Я также это вижу. Нужно быть реалистом. Да, он очень талантлив, но Майки очень силён", - сказал Гарсия EsNews

Анализируя бой Ломаченко - Педраса, Гарсия отметил, что украинский боксер в конце поединка ощутимо прибавил.

"Он действительно хорошо активизировался, но не "прикончил" его. Педраса был в хорошей форме и хотел победить. Он не победил, но взял три-четыре раунда".

По поводу следующего соперника Василия Ломаченко американский тренер имеет совершенно четкое мнение.

"Определённо не Майки Гарсия. Лома, держись подальше от Майки. Если он захочет, он может поднятся в 63,5 кг и подраться с Хосе Рамиресом. Также я думаю, что у Ломаченко будут проблемы с Теофимо Лопесом", - считает Роберт Гарсия.

Напомним, что Василий Ломаченко одержал победу над Хосе Педрасойединогласным решением судей. Из-за того, что наш боксер не нокаутировал пуэрториканца, в его адрес полетело много критики.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский специалист Расс Анбер ответил на критику его подопечного Василия Ломаченко после боя против Хосе Педрасы 8 декабря. Наставник украинца пристыдил людей, которые ждут неверного шага от нашего спортсмена.