Деревянченко запланировал бой против лучшего боксера 2019 года

Украинец Сергей Деревянченко в следующем году планирует провести бой против мексиканца Сауля Альвареса, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии The Ring.

Бой за пояс IBF в среднем весе мог состояться в 2019 году, но сторонам не удалось договориться из-за разногласий по условиям контракта, рассказал украинский боксер в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Сергей Деревянченко Instagram Сергея Деревянченко

"В тот раз не получилось договориться. Мы хотели семь миллионов долларов, они были не согласны. Альварес получил бы гонорар 35 миллионов долларов. Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать, пытаться организовать бой с Альваресом в 2020 году", – сказал Деревянченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко по решению судей проиграл бой за титулы IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину.

Сауль Альварес позже заявил, что Деревянченко выиграл бой с казахстанцем, несмотря на решение судей.

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