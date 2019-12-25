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25 декабря • обновлено в 15:12
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Деревянченко запланировал бой против лучшего боксера 2019 года

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Украинец Сергей Деревянченко в следующем году планирует провести бой против мексиканца Сауля Альвареса, которого признали лучшим боксером 2019 года по версии The Ring.

Бой за пояс IBF в среднем весе мог состояться в 2019 году, но сторонам не удалось договориться из-за разногласий по условиям контракта, рассказал украинский боксер в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко

Instagram Сергея Деревянченко

"В тот раз не получилось договориться. Мы хотели семь миллионов долларов, они были не согласны. Альварес получил бы гонорар 35 миллионов долларов. Сейчас приеду в Америку и будем разговаривать, пытаться организовать бой с Альваресом в 2020 году", – сказал Деревянченко.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Сергей Деревянченко Сауль Альварес
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