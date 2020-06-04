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4 июня • обновлено в 11:49
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Деревянченко ведет переговоры о бое с лучшим боксером 2019 года

1.4т
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Украинец Сергей Деревянченко начал переговоры об организации поединка против лучшего боксера 2019 года вне зависимости от весовой категории Сауля Канело Альвареса.

Как сообщает издание BoxingNews24, бой может состояться 14 сентября на стриминговой платформе DAZN. Деревянченко придется набрать вес, поскольку поединок должен пройти во втором средней весовой категории (до 76,2 кг).

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко

Организацию боя упрощает то, что украинский боксер проживает в Нью-Йорке, поэтому на него никак не повлияют запреты на пересечение границ в условиях коронавируса.

Отмечается, что Деревянченко заслужил провести поединок против Канело после скандального боя с Геннадием Головкиным в октябре 2019 года, в котором судьи отдали казахстанцу спорную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сауль Альварес заявил, что именно Деревянченко был лучшим боксером в бою против Головкина.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Сауль Альварес Сергей Деревянченко
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