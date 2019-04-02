Деревянченко – Кулкай: букмекеры назвали фаворита боя

Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко 13 апреля проведет важнейший бой с представителем Германии Джеком Кулкаем.

Победитель поединка, который состоится в американском Миннеаполисе, станет обязательным претендентом на бой с сильнейшим в паре Сауль Альварес – Даниэль Джейкобс.

Букмекеры отдают безоговорочное преимущество украинского спортсмену. Ставки на победу Деревянченко принимаются с коэффициентом 1,08. Ничья оценивается котировкой 27,00. А показатели на успех немецкого боксера достигают уровня 7,70.

Сергей Деревянченко boxeomundial.com

Отметим, что свой последний бой Сергей Деревянченко провел в октябре минувшего года, когда уступил тому же Джейкобсу в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

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