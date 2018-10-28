Деревянченко – Джейкобс: весь бой на видео

Украинец Сергей Деревянченко проиграл бой за звание чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) в среднем весе. В Нью-Йорке наш соотечественник уступил американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей.

Уже в первом раунде Сергей побывал в нокдауне, однако сумел продолжить поединок. Украинец попытался вернуть себе утраченные в дебюте очки, но соперник умело защищался. Джейкобс отлично действовал на ногах, уходя от ударов нашего боксера.

Бой продлился все 12 раундов, а судьи отдали победу Джейкобсу – 115:112, 115:112 и 113:114. Вашему вниманию полное видео боя Деревянченко – Джейкобс.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер полусреднего веса Денис Лазарев добыл эффектную победу в ЮАР, вырубив соперника во втором раунде.