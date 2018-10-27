Деревянченко – Джейкобс: онлайн-трансляция боя

Непобедимый украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в субботу, 27 октября, проведет бой за звание чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF). Соперником нашего соотечественника является американец Дэниел Джейкобс. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Деревянченко – Джейкобс. Начало поединка – ориентировочно 5:30 утра в воскресенье, 28 октября, по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ДЖЕЙКОБС

ГДЕ СМОТРЕТЬ ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ДЖЕЙКОБС

Первый в карьере Сергея чемпионский поединок можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Интер". Здесь показ боя будет сопровождаться аналитической студией передачи "Большой бокс".

Новости Непобедимый украинский боксер выиграл дуэль взглядов перед чемпионским боем

Кроме того, вечером бокса в Нью-Йорке увидят зрители американского канала НВО.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ДЖЕЙКОБС

Фаворитом поединка считается американский боксер. Ставки на победу Джейкобса принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Деревянченко достигают уровня 2,62.

ГОНОРАРЫ ЗА БОЙ ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ДЖЕЙКОБС

За бой в Нью-Йорке украинский боксер получит рекордный гонорар в своей профессиональной карьере. Доход Сергея составит свыше 800 тысяч долларов.

Примерно такую же сумму получит и американский претендент.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Сергей Деревянченко, украинский претендент:

– Вероятно, бой затянется на длительную дистанцию, и я к этому готов, так как активно тренировался. Конечно, мне бы хотелось закончить бой нокаутом, но я никогда специально не ищу этого. Я тренируюсь, у меня есть свои наработки в плане серий ударов, и если выходит нокаутировать соперника – хорошо. Больше всего хотелось бы порадовать публику хорошим боксом

Дэниел Джейкобс, американский претендент:

– Чувствую, что имею преимущество в психологическом плане, и в плане опыта. Я уверен, что могу провести 12 раундов на серьезном уровне против топового соперника. Мне уже приходилось это делать в своей карьере. У Деревянченко ведь всего 12 боев в профессиональной карьере. Посмотрим.

ЦЕРЕМОНИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

Соперники показали практически одинаковый вес перед боем. Украинец, который на 11 сантиметров ниже своего оппонента, "завесил" на 72,3 кг.

Джейкобс оказался всего лишь на 100 грамм легче.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Деревянченко выиграл дуэль взглядов у Дэниела Джейкобса перед чемпионским боем.