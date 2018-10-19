Деревянченко – Джейкобс: назван фаворит чемпионского боя украинца

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко считается аутсайдером боя с американцем Дэниелом Джейкобсом. Наш соотечественник 27 октября в Нью-Йорке поборется за титул чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF).

Ставки на победу Деревянченко, в активе которого 12 побед в 12 поединках на профессиональном ринге, принимаются с коэффициентом 2,87. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех 31-летнего американца (34 победы и два поражения) достигают уровня 1,40.

xsport.ua

Отметим, что пояс IBF в среднем весе оказался вакантным после того, как казах Геннадий Головкин отказался проводить его обязательную защиту в поединке против Деревянченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского боксера Андрею Великовскому "лишили" чемпионского пояса из-за необъективного судейства.